Врач: Мужчины подвержены ожирению из-за детских привычек

08:15, 03 сентября 2024, ПАИ

Причина развития ожирения у мужчин молодого возраста кроется в нарушении пищевого поведения в детстве, рассказал бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов России Бекхан Хациев. Об этом пишет Lenta.ru.

Он сослался на данные Росстата, согласно которым доля мужчин с лишним весом в стране выросла с 46,9% до 52,4%. Также выяснилось, что мужчины толстеют раньше женщин: доля мужчин с ожирением начинает превышать долю тех, у кого вес в норме, в возрасте 30-34 лет. Ожирение у молодых развивается по простому механизму: человек потребляет больше калорий, чем тратит за день. Если рацион питания преимущественно состоит из фастфуда, сладких напитков, жирной пищи, то организм уже испытывает сильную нагрузку. К этому добавляется малоподвижный образ жизни — работа и времяпрепровождение за компьютером или телефоном.

Еще одной причиной, которая влияет на развитие ожирения, врач назвал нездоровые пищевые привычки, привитые в детском возрасте. «Если ребенок привыкает к потреблению калорийных, высокообработанных продуктов с низкой питательной ценностью, он, скорее всего, сохранит эти привычки и во взрослой жизни. При этом если у ребенка еще в юношестве наблюдался лишний вес, то он с высокой вероятностью сохранится и во взрослом возрасте», — рассказал Хациев.

Дети с лишним весом часто имеют измененный метаболизм, который может затруднить поддержание нормального веса в будущем.

Опасность ожирения заключается в том, что оно развивается незаметно. «Никто не просыпается с десятками лишних килограммов. Вес нарастает постепенно и зачастую не воспринимается как проблема. Однако, когда у человека развивается ожирение, остановить этот процесс уже сложно — организм переходит на другой метаболический режим, поэтому диеты и спорт не помогут избавиться от заболевания», — отметил Хациев.