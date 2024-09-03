Наночешуйчатые материалы улучшат адресную доставку лекарств от рака

09:04, 03 сентября 2024, ПАИ

Ученые из Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ имени Николая Баумана разработали алгоритм, который определяет возможность отшелушивания материала. Об этом пишет газета «Известия».

При помощи этого алгоритма были открыты более 3 тыс. новых наночешуйчатых материалов. Их особенность заключается в том, что они могут менять свойства поверхности, например, собраться в единое полотно, которое можно будет использовать в качестве защитной оболочки для адресной доставки лекарств.

Отшелушенные наночешуйки могут собраться в материал, предварительно адсорбировав в межслоевом пространстве лекарственные молекулы. В этом случае можно получить защитную оболочку для адресной доставки лекарств в больные клетки.

«При попадании в организм лекарство воздействует не только на больные клетки, но и на здоровые. Химиотерапия в лечении онкологических заболеваний не проходит бесследно для организма в целом. Поэтому ученые ищут способы доставки лекарств исключительно в больные клетки. Средство доставки сможет высвобождать заключенное в нанокапсуле лекарство благодаря трем факторам», — рассказал заведующий лабораторией молекулярного моделирования ЦК НТИ МГТУ Евгений Александров.

Речь про задерживание наночастиц в распухших тканях, так как межклеточное пространство совпадает по размеру с наночастицами. Также возможно облегченное проникновение нанокапсул через клеточную мембрану благодаря распознаванию, так как на поверхности наночастиц можно разместить специальные белковые метки.

Еще один фактор — хорошее растворение нанокапсулы во внутриклеточной жидкости из-за высокой кислотности внутри больных клеток.