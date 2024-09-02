Директор муниципального предприятия в Себежском районе пять лет незаконно назначал себе премии

09:29, 03 сентября 2024, ПАИ

Директор муниципального предприятия в Себежском районе 10 раз за пять лет незаконно назначал себе премии. Районный суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком на год, сообщили ПАИ в УФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело в отношении фигуранта по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) по материалам УФСБ России по Псковской области и прокуратуры Себежского района было возбуждено и расследовано Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Псковской области.

Незаконно начисленные средства возвращены в бюджет Себежского района.