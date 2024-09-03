Ирина Белоконь: Количество обращений в УФАС на действия энергетиков остаётся на высоком уровне
Количество обращений в УФАС на действия энергетиков по-прежнему остаётся на высоком уровне. Об этом говорят многочисленные заявления жителей Псковской области, заявила руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь на пресс-конференции сегодня, 3 сентября.
Также она напомнила, что компания «Экопром» лишена статуса регоператора по обращению с ТКО. «В первом полугодии нами было возбуждено дело в отношении тогда ещё действующего регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области по факту непредоставления пакетов или других ёмкостей для складирования твёрдых коммунальных отходов населению при осуществлении сбора и удаления твёрдых коммунальных отходов бестарным методом», – сказала Ирина Белоконь.
Помимо этого, в отношении «Экопрома» возбуждено уголовное дело по факту невывоза ТКО с контейнерных площадок и мусорокамер в многоквартирных домах, уточнила она.
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