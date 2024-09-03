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Медалью Минобороны РФ наградили жителя Псковской области

Медалью Министерства обороны России «Маршал артиллерии Е. В. Бойчук» наградили жителя посёлка Сосновый Бор Себежского района, подполковника Юрия Алексеева за большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, многолетнюю службу и особые личные заслуги, пишет газета «Призыв».

Юрий Алексеев. Фото предоставила редакция газеты «Призыв»

Юрий Алексеев много лет возглавляет молодёжную историко-патриотическую общественную организацию «СоБор».

«Его неуёмная энергия вдохновляет детей и взрослых на поездки, многокилометровые походы, связанные с историей родного края. У него впереди большое количество планов и идей. Кропотливо собирая свои наблюдения, он воплощает их в очерках, байках, рассказах, воспоминаниях – пишет историю родных мест, своей семьи, друзей и сослуживцев. Мы с гордостью считаем его другом редакции и всегда рады его публикациям в газете. Уважаемый Юрий Васильевич, поздравляем вас с заслуженной оценкой жизненной позиции. Желаем вам новых творческих проектов, крепкого здоровья», – отметили в редакции газеты «Призыв».

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