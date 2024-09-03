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Общество

Международная конференция «История, архивы и общество» открывается сегодня в Пскове

Двухдневная Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» откроется сегодня, 3 сентября, на базе ПсковГУ, сообщили ПАИ организаторы.

Конференция посвящена 80-летию полного освобождения Псковской области от нацистских оккупантов и 80-летию образования региона.

Историки, краеведы, архивисты и педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Адыгеи, Самары, Ростова, Архангельска, Екатеринбурга, Красноярска, Чувашии, Воронежа, а также преподаватели Витебского государственного университета П. М. Машерова поговорят об истории Великой Отечественной войны, сохранении исторической памяти, развитии семьи и традиционных семейных ценностей в России.

В первый день будет работать секция «Сохранение исторической памяти: актуальные аспекты развития», также участников ждёт научный семинар молодёжной сетевой научно-образовательной лаборатории «Российско-белорусский центр изучения Второй мировой войны».

4 сентября участники встретятся на секции «История Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. по архивным и материальным источникам», затем разговор на ту же тему продолжится на онлайн-площадке. Дискуссия развернется также на секции «История семьи и традиционных семейных ценностей в России», «История Псковского края в истории России», одновременно будет идти и научно-просветительский семинар «Псковщина в годы Великой Отечественной войны».

3 сентября в ПсковГУ откроется фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе». 4 сентября начнет работу одна из секций в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов.

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