Школа социокультурного проектирования для предпринимателей проходит в Пскове

10:23, 03 сентября 2024, ПАИ

Школа социокультурного проектирования для предпринимателей и специалистов сферы туриндустрии в рамках заявочной кампании первого конкурса ПФКИ 2025 года проходит в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

Всего в мероприятии принимает участие 20 представителей бизнеса и предпринимателей, работающих в сфере туризма. Инициатором школы стал комитет по туризму Псковской области.

«Есть задача – активизировать предпринимательское сообщество для того, чтобы они более активно участвовали в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получали средства на свои мероприятия, например, фестивали, творческие активности и прочее», – отметил Михаил Васильев.

Эксперты «Команды 2018» и проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив Псковской области обучат представителей бизнес-сферы написанию грантовых заявок, уточнил он.

«Мы будем обучать коллег: представителей бизнеса и индивидуальных предпринимателей, чтобы они более качественно умели готовить свои грантовые заявки на конкурсы», – подчеркнул Михаил Васильев.

Школа будет проходить два дня – 3 и 4 сентября. Её участники обучатся и теоретическим, и практическим навыкам.