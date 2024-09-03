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Директором института физико-математических наук и IT ПсковГУ назначен Михаил Яников

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Михаил Яников назначен директором института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В 2002 году Михаил Яников окончил Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «физика» с дополнительной специальностью «математика», присвоена квалификация «учитель физики и математики». В 2016 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук в Петрозаводском государственном университете. Общий стаж работы в сфере образования составляет 27 лет, в том числе 21 год – в ПсковГУ.

Является автором двух монографий (в соавторстве) и более 30 научных публикаций, в том числе в ведущих периодических российских и зарубежных изданиях.

С 2019 года Михаил Яников является ведущим куратором и одним из авторов образовательного проекта «Кикоинский класс в российской школе», а с 2023 года – международного образовательного проекта «Кикоинский класс в белорусской школе».

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