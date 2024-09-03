Музейное кафе «Блинная» в Изборске закрылось на санитарный день

10:49, 03 сентября 2024, ПАИ

Музейное кафе «Блинная» в Изборске 3 сентября закрыто на санитарный день. Туристов просят учесть эту информацию при посещении музея-заповедника.

«Уже 4 сентября мы приглашаем вас в гости: посидеть у тёплой печи с чашкой горячего изборского травяного чая и любимыми блинчиками. Пока вы ждёте заказ, можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, построить маршрут прогулки по Изборску или выложить в соцети лучшие фото из путешествия», – отметили в пресс-службе музея.