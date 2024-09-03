Проверка систем оповещения пройдёт в Псковской области 4 сентября

11:08, 03 сентября 2024, ПАИ

Для поддержания в готовности систем оповещения населения 4 сентября в Псковской области состоится их плановая проверка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проверка будет проходить в два этапа: в 8:00 – региональный уровень (РАСЦО будет запущена с основного и резервного пунктов управления) и в 8:10 – муниципальный уровень (МСО будут запущены во всех районах области из ЕДДС).

Во время проверки будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании проверки будет передано речевое сообщение «техническая проверка».

Проверка работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках пройдёт в 11:00.