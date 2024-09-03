Фестиваль боевых искусств состоится в Великих Луках

11:59, 03 сентября 2024, ПАИ

V фестиваль боевых искусств, посвящённый памяти жертв Беслана, пройдёт в Великих Луках с 13 по 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

В рамках фестиваля пройдут соревнования по самбо, боксу, кикбоксингу, дзюдо, рукопашному бою, карате, ММА, джиу-джитсу и армрестлингу.

«Ежегодно во время фестиваля мы чтим память погибших во время страшной трагедии в Беслане. 20 лет прошло со дня теракта, но боль потери не утихнет никогда», – добавили в клубе «Отечество».

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