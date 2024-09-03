Бесплатный квартирник «Бейрут» пройдёт 12 сентября во дворе Псковского театра драмы
12 сентября в 18:30 Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина приглашает горожан и приезжих на бесплатный квартирник «Бейрут» на свежем воздухе. Музыканты и артисты театра выйдут на импровизированную сцену у галереи «Цех». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.
В составе исполнителей 12 сентября: Катя Руч, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Ксения Чехова, Георгий Болонев, Иван Шарый, Денис Кугай и «Слезы счастья» и другие сотрудники театра.
Музыканты: Иван Федоров (гитара), Борис Федотов (клавиши), Игорь Колосов (бас), Ярослав Погодин (ударные), Тимур Аллабердин (аккордеон). Музыкальный руководитель – лауреат премии Правительства РФ им. А. В. Луначарского Елена Обухова.
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Бесплатный квартирник «Бейрут» пройдёт 12 сентября во дворе Псковского театра драмы
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