Два молодых специалиста трудоустроились в Новоржевскую больницу

13:15, 03 сентября 2024, ПАИ

Два молодых специалиста пришли работать в Новоржевскую районную больницу, пишет газета «Земля Новоржевская».

Врач-педиатр Арина Смирнова и врач-терапевт Евгений Кузьмин окончили Смоленский государственный медицинский университет и приехали работать в родной город, отметили в издании.

Специалисты востребованы всегда, и для людей важно то, что медицинскую помощь можно получить дома, а не ехать за ней в другой населённый пункт, отметила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. Она вручила Арине Смирновой и Евгению Кузьмину приветственные адреса и поздравила молодых специалистов.