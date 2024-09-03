Два молодых специалиста трудоустроились в Новоржевскую больницу
Два молодых специалиста пришли работать в Новоржевскую районную больницу, пишет газета «Земля Новоржевская».
Врач-педиатр Арина Смирнова и врач-терапевт Евгений Кузьмин окончили Смоленский государственный медицинский университет и приехали работать в родной город, отметили в издании.
Специалисты востребованы всегда, и для людей важно то, что медицинскую помощь можно получить дома, а не ехать за ней в другой населённый пункт, отметила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. Она вручила Арине Смирновой и Евгению Кузьмину приветственные адреса и поздравила молодых специалистов.
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