Фальшивые рубли обнаружили в Пскове

13:36, 03 сентября 2024, ПАИ

Фальшивую купюру номиналом 5 000 рублей обнаружили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поддельную банкноту нашли 30 августа в одном из отделений банков города. По предварительной информации, в банк фальшивка поступила на экспертизу вместе с суточной выручкой алкогольного магазина. Банкнота была изъята. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.