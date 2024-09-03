Международная конференция «История, архивы и общество» открылась в Пскове

13:51, 03 сентября 2024, ПАИ

Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» открылась в ПсковГУ. Мероприятие в этом году посвящено 80-летию полного освобождения Псковской области от нацистских оккупантов и 80-летию образования Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Конференция собрала историков, архивистов, педагогов, краеведов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Ростова, Воронежа, Красноярска, Чувашии, Адыгеи, Пскова. Белоруссию представляют преподаватели Витебского государственного университета имени П. М. Машерова.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина, открывая конференцию, напомнила, что согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2024 года № 309, национальная цель страны заключается в реализации потенциала каждого человека, развитии его талантов, воспитании патриотичной и социально ответственной личности. Достижение этой задачи невозможно без знания истории, традиций.

«Наш университет известен сильной школой учёных-историков, чьи исследования внесли большой вклад в развитие исторического образования и науки. Вуз реализует ряд федеральных и международных проектов, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения. Это, например, Всероссийская олимпиада школьников по истории, молодёжные научные экспедиции, выпуск учебников с методическим сопровождением для школ и вузов. В рамках масштабного проекта «Без срока давности» в прошлом году стартовала разработка образовательного модуля на основе материалов проекта «Без срока давности. Беларусь» с экспертизой материалов и последующим их внедрением в образовательные программы вузов дружественной страны», – отметила Наталья Ильина.

Результаты конференции «История, архивы и общество» будут размещены в российско-белорусском научном журнале «Метаморфозы истории», который входит в перечень Высшей аттестационной комиссии России, уточнила ректор ПсковГУ.

Исследователи обсудят темы сохранения исторической памяти, истории Великой Отечественной войны, развития семьи и традиционных семейных ценностей в России.

«Одной из приоритетных тем конференции по традиции является история Великой Отечественной войны. В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. К сожалению, остаётся совсем мало свидетелей героических событий военных лет. Поэтому сегодня крайне важно сохранить память о них, донести до ныне живущих людей, особенно молодёжи, исторически достоверную информацию о вкладе советского народа в победу над нацизмом», – сказал руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов.

В рамках конференции пройдёт научный семинар молодёжной сетевой научно-образовательной лаборатории «Российско-Белорусский центр изучения Второй мировой войны».

Проректор по научной работе Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, доктор педагогических наук, профессор Евгений Аршанский подчеркнул, что в Белоруссии и России большое внимание уделяется изучению Великой Отечественной войны. «Сегодня публикуются материалы, отражающие жуткие факты геноцида наших народов, проводятся научные конференции, посвящённые изучению событий тех лет. Все это важно, поскольку способствует сохранению исторической правды о трагических и героических событиях нашего исторического прошлого», – сказал представитель белорусского вуза.

Директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова поблагодарила организаторов и представила фотовыставку «Освобождение. Путь к победе», подготовленную к экспонированию архивистами совместно с региональным комитетом по культуре и Псковской универсальной научной библиотекой. На уникальных кадрах из архива РИА Новости – история партизанского движения и освобождения территории Псковской области. Наталья Исакова также представила сборник материалов, изданный по результатам научно-практической конференции «История, архивы и общество» прошлого года.

Встречи учёных проходят при поддержке координационного центра ПсковГУ по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.

В рамках конференции в университете открылась экспозиция учебно-методической литературы, изданной преподавателями вуза, и фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», посвящённая 80-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. Он основан на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944–1945 годов, правообладателем которого является международная медиагруппа «Россия сегодня».

Организаторами конференции являются правительство Псковской области, ПсковГУ, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Государственный архив Псковской области и региональное отделение Российского исторического общества.