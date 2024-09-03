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Общество

Новый выпуск сборника «Михайловская пушкиниана» посвящён истории Пушкиногорья

На сайте Пушкинского заповедника размещён новый 103-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На первой странице обложки нового сборника – репродукция картины Сергея Фролова «В Святогорском монастыре. Пятницкие ворота» (1958) из фондов «Михайловского»

Новый сборник называется «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» и включает в себя материалы одноимённого круглого стола памяти историка, педагога, музейщика М. Е. Васильева, который состоялся в музее в апреле этого года.

В сборник вошло 12 статей и заметок на темы из разных периодов истории Пушкиногорья в целом и музея-заповедника, в частности: от допушкинских времён до событий из новейшей истории. В книге есть подробные рассказы о нескольких ныне существующих или бывших деревнях, история которых так или иначе связана с именами Пушкиных и Ганнибалов. Автор публикации «Деревни сельца Петровского в 1860–1870-х годах. К вопросу о реализации положений крестьянской реформы 1861 года в Опочецком уезде Псковской губернии» Дмитрий Григорьев, экскурсовод Пушкинского заповедника, аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ вводит в научный оборот много вновь обнаруженных сведений об имении прадеда Пушкина (экономические выгоды местоположения, наличие и назначение построек, количество душ, размеры отводимых крестьянам участков, проч., проч.).

Лаура Пурвинь, старший научный сотрудник музея-заповедника, подробно рассказывает о Дериглазове, которое впервые упоминается в документах ещё в начале XVII века, а с 1995 года – уже как место бывшей усадьбы – входит в состав Государсвенного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Традиционно в новом сборнике есть изыскания, освещающие отдельные события времён Великой Отечественной войны. Большой интерес, например, вызывает публикация Натальи Виноградовой руководитель службы по организации и проведению праздников и массовых мероприятий музея – «Боевой путь 56-й Гвардейской Смоленской стрелковой дивизии в Псковской области. По материалам журналов боевых действий и иллюстрациям дивизионного художника и картографа С. М. Розэ». «Записи в этих журналах порой весьма эмоциональны, – комментирует Наталья Виноградова, – но, главное, они богато проиллюстрированы, и в некоторых рисованных заставках к псковским записям дивизионного журнала угадываются реальные местные виды. В этом смысле этот журнал – уникальное явление фронтовой документации».

В заповеднике добавили, что бумажная версия книги объёмом в 10 печатных листов, или в 160 страниц свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение». Тираж сборника – 150 экземпляров; распространяется он бесплатно.

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