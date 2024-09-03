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Чемпионаты Пскова по быстрым шахматам и блицу стартуют 13 сентября

Чемпионаты Пскова по быстрым шахматам и блицу пройдут в клубе «Бригантина» с 13 по 15 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

Чемпионаты Пскова по быстрым шахматам и блицу стартуют 13 сентября. Фото: ПАИ

Чемпионат Пскова по блицу пройдёт с контролем времени три минуты и две секунды добавления на каждый ход по швейцарской системе в 11 туров. Открытие соревнований состоится 13 сентября в 18:25.

Соревнования по быстрым шахматам проводятся с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход по швейцарской или круговой системе. Первые пять туров пройдут 14 сентября с 15:00. Шестой тур стартует 15 сентября в 10:00.

К участию в соревнованиях в первую очередь допускаются шахматисты Пскова. Также при наличии свободных мест по согласованию с организаторами в качестве дополнительных участников могут быть допущены спортсмены, представляющие другие муниципальные образования Псковской области.

По итогам каждого из турниров наградят призёров, лучших участников среди ветеранов, женщин и юниоров.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 12 сентября.

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