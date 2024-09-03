Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»

15:53, 03 сентября 2024, ПАИ

Музей рыбацкого края «Самолвовский амбар» в Самолве Гдовского района посетили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, во вторник, 3 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Экскурсию для них провела директор музея, депутат районного Собрания Вера Нилова. Музей является частным. Его Вера Нилова открыла вместе со своим мужем Олегом Ниловым.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















В экспозицию музея входит этнографическая тематика рыбацкой деревни и предметы крестьянского быта с конца XIX века. Музейная коллекция насчитывает несколько сотен экспонатов: от рыбацких лодок до детской люльки.