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Общество

Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»

Музей рыбацкого края «Самолвовский амбар» в Самолве Гдовского района посетили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, во вторник, 3 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

Экскурсию для них провела директор музея, депутат районного Собрания Вера Нилова. Музей является частным. Его Вера Нилова открыла вместе со своим мужем Олегом Ниловым.

  • Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»
    Фото: ПАИ
  • Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»
    Фото: ПАИ
  • Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»
    Фото: ПАИ
  • Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»
    Фото: ПАИ
  • Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»
    Фото: ПАИ
  • Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»
    Фото: ПАИ
  • Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»
    Фото: ПАИ
  • Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»
    Фото: ПАИ
  • Александр Котов ознакомился с экспозицией музея рыбацкого края «Самолвовский амбар»
    Фото: ПАИ

В экспозицию музея входит этнографическая тематика рыбацкой деревни и предметы крестьянского быта с конца XIX века. Музейная коллекция насчитывает несколько сотен экспонатов: от рыбацких лодок до детской люльки.

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