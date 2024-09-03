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Общество

Улучшить условия для туристов планируют на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе

Мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» в Самолве Гдовского района посетили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и заместитель губернатора Ольга Тимофеева во вторник, 3 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Улучшить условия для туристов планируют на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • Улучшить условия для туристов планируют на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • Улучшить условия для туристов планируют на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • Улучшить условия для туристов планируют на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • Улучшить условия для туристов планируют на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе
    Фото: ПАИ

Комплекс был открыт три года назад при участии президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Александр Котов поинтересовался, пытался ли здесь кто-то организовать точку питания. На что получил отрицательный ответ. «Надо, чтобы здесь была точка питания. Три года прошло с момента открытия комплекса, а попыток ещё не было. Даже я сюда приезжал с родственниками, и некуда сходить – продажу чая и кофе для людей надо точно здесь организовать. Предприниматели опасаются, что будет не востребовано, а люди ничего здесь купить не могут», – сказал спикер областного Собрания.

Ольга Тимофеева отметила, что на территории комплекса имеется два здания. Справа от памятника – санузлы, а слева обустроили административный центр и выставку-экспозицию для детей. «Проект памятника хороший и нужно, конечно, делать всё возможное, чтобы он работал на развитие Самолвы», – подчеркнула вице-губернатор.

«Необходимо поговорить со специалистами, чтобы в Самолве сделать всё удобно для туристов: начиная от размещения и заканчивая локациями», – заключил Александр Котов.

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Улучшить условия для туристов планируют на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе

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