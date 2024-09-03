Школу социокультурного проектирования организовали в Пскове для специалистов туриндустрии

16:29, 03 сентября 2024, ПАИ

Комитет по туризму Псковской области совместно с региональным проектным офисом Президентского фонда культурных инициатив проводят Школу социокультурного проектирования для предпринимателей и специалистов сферы туриндустрии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель комитета Марина Егорова.

В течение двух дней специалисты под руководством экспертов будут создавать собственные проекты, которые затем смогут заявить на грантовый конкурс.

«Сфера туризма полна креативных и творческих людей, которые постоянно генерируют новые предложения для гостей области. И мы считаем важным создавать условия, чтобы таких интересных турпродуктов становилось всё больше. В этом году мы уже организовывали образовательное мероприятие и, подметив большой интерес туриндустрии, сделали ещё более углублённый интенсив», – рассказала Марина Егорова.