Псковский профсоюз помог медработнику отстоять право на назначение досрочной пенсии

16:56, 03 сентября 2024, ПАИ

Профсоюз помог медработнику отстоять право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Так, Псковский городской суд удовлетворил исковые требования медработника к отделению Социального фонда России по Псковской области и обязал отделение включить в страховой стаж все неучтённые периоды, а также назначить досрочную страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством РФ.

Помощь в судебном оспаривании медработнику оказал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, уточнили в пресс-службе.

Отметим, что у Псковского агентства информации и Псковского областного совета профсоюзов есть совместный проект «Ваше право», в котором специалисты облсовпрофа дают квалифицированные юридические разъяснения спорных трудовых вопросов. Подробности – по телефону (8 8112) 66-36-63.