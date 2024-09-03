Псковский профсоюз помог медработнику отстоять право на назначение досрочной пенсии
Профсоюз помог медработнику отстоять право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Так, Псковский городской суд удовлетворил исковые требования медработника к отделению Социального фонда России по Псковской области и обязал отделение включить в страховой стаж все неучтённые периоды, а также назначить досрочную страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством РФ.
Помощь в судебном оспаривании медработнику оказал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, уточнили в пресс-службе.
Отметим, что у Псковского агентства информации и Псковского областного совета профсоюзов есть совместный проект «Ваше право», в котором специалисты облсовпрофа дают квалифицированные юридические разъяснения спорных трудовых вопросов. Подробности – по телефону (8 8112) 66-36-63.
Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на Великой китайской стене
Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области провёл заседание перед стартом голосования