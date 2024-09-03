Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три новых школьных кванториума откроются в Пскове и Великих Луках

Три новых школьных кванториума в Псковской области готовы встретить учеников на дополнительных занятиях научно-исследовательского и инженерно-технического профилей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Фото: pskov.ru

Детские технопарки начнут работу в естественно-математическом лицее № 20, в школе № 24 имени Л. И. Малякова в Пскове и в великолукском лицее № 10. Кванториумы оборудованы в рамках регионального проекта «Современная школа» президентского национального проекта «Образование».

Кванториумы оснажены учебно-исследовательскими лабораториями, станками, весами, принтерами, роботами и другим оборудование. На эти цели из федеральнйо казны поступило больше 60 млн рублей.

Новые образовательные площадки помогут школьникам глубже изучать физику, химию, биологию, информатику, технологию и другие предметы школьной программы. Кроме того, расширится количество ребят, увлеченных дополнительными общеобразовательными программами, таким как «Юный робототехник», «Мобильная робототехника», «Экспериментарий по физике», «Экспериментальная химия» и «Экспериментальная биология».

Сейчас в Псковской области работают два отдельных технопарка - в Пскове и Великих Луках и два пришкольных - в псковской гимназии № 29 и печорской школе № 3.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 сентября 2024

В Псковском Доме молодёжи прошли мероприятия в память о жертвах теракта в Беслане
03 сентября 2024

Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на Великой китайской стене
03 сентября 2024

Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта
03 сентября 2024

Дорогу Матюшкино – Шлепиха – Тригузово отремонтировали в Опочецком округе
03 сентября 2024

Три новых школьных кванториума откроются в Пскове и Великих Луках
03 сентября 2024

В Пскове пройдёт шоукейс для музыкантов, дизайнеров и фотографов
03 сентября 2024

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области провёл заседание перед стартом голосования
03 сентября 2024

Улучшить условия для туристов планируют на территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Гдовском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...