Три новых школьных кванториума откроются в Пскове и Великих Луках

17:29, 03 сентября 2024, ПАИ

Три новых школьных кванториума в Псковской области готовы встретить учеников на дополнительных занятиях научно-исследовательского и инженерно-технического профилей, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Детские технопарки начнут работу в естественно-математическом лицее № 20, в школе № 24 имени Л. И. Малякова в Пскове и в великолукском лицее № 10. Кванториумы оборудованы в рамках регионального проекта «Современная школа» президентского национального проекта «Образование».

Кванториумы оснажены учебно-исследовательскими лабораториями, станками, весами, принтерами, роботами и другим оборудование. На эти цели из федеральнйо казны поступило больше 60 млн рублей.

Новые образовательные площадки помогут школьникам глубже изучать физику, химию, биологию, информатику, технологию и другие предметы школьной программы. Кроме того, расширится количество ребят, увлеченных дополнительными общеобразовательными программами, таким как «Юный робототехник», «Мобильная робототехника», «Экспериментарий по физике», «Экспериментальная химия» и «Экспериментальная биология».

Сейчас в Псковской области работают два отдельных технопарка - в Пскове и Великих Луках и два пришкольных - в псковской гимназии № 29 и печорской школе № 3.