Гонки внедорожников прошли в Псковской области

17:41, 03 сентября 2024, ПАИ

Традиционные открытые гонки внедорожников, посвящённые Дню партизанской славы, прошли в деревне Кудряево Новоржевского района Псковской области, пишет районная газета «Земля новоржевская».



Фото: районная газета «Земля новоржевская»



Фото: районная газета «Земля новоржевская»



Фото: районная газета «Земля новоржевская»



Фото: районная газета «Земля новоржевская»



Фото: районная газета «Земля новоржевская»









В соревнованиях приняли участие 25 экипажей.

В группе «Стандарт» первое место заняли псковичи Игорь и Денис Матвеевы, вторыми к финишу пришли их земляки Андрей Трифонов и Андрей Назаров. Замкнул тройку лидеров псковско-локнянский дуэт Владимира Васильева и Алексея Карусевича.

Великолучане Вячеслав Макосеев и Дмитрий Ксендзик заняли первое место в группе «Подготовительный». Представитель Пушкинских Гор Андрей Андреев и Новоржева Николай Ефимов взяли серебро. Спортсмены из деревни Веска Николай Соколов и его сын стали третьими.

В группе «Спорт» выиграли представители Новосокольнического и Великолукского районов Борис Борисов и Сергей Жуков.

Первыми в группе «Экстрим» стали великолучане Алексей Шершнев и Максим Сухоруков. Серебро завоевали гости из Смоленска Андрей Цыганков и Николай Савченков. Гонщики из Бежаниц Алексей Агачанов и Алексей Капков заняли третье место.

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