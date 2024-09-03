Дорогу Матюшкино – Шлепиха – Тригузово отремонтировали в Опочецком округе

17:37, 03 сентября 2024, ПАИ

Новое асфальтовое покрытие уложили на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Матюшкино – Шлепиха – Тригузово в Опочецком муниципальном округе, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Также были проведены работы по капитальному ремонту трубы через реку Мегровку, уточнил глава округа.

«Это важный шаг в улучшении транспортной инфраструктуры региона, который позволит повысить безопасность и комфортность передвижения для всех участников дорожного движения», – подчеркнул Юрий Ильин.