Дорогу Матюшкино – Шлепиха – Тригузово отремонтировали в Опочецком округе
Новое асфальтовое покрытие уложили на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Матюшкино – Шлепиха – Тригузово в Опочецком муниципальном округе, сообщил глава округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.
Также были проведены работы по капитальному ремонту трубы через реку Мегровку, уточнил глава округа.
«Это важный шаг в улучшении транспортной инфраструктуры региона, который позволит повысить безопасность и комфортность передвижения для всех участников дорожного движения», – подчеркнул Юрий Ильин.
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