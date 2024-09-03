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Общество

Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и заместитель губернатора Ольга Тимофеева в рамках рабочего визита посетили во вторник, 3 сентября, Центр внешкольной работы с детьми «Дубно» в Гдовском районе, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта
    Фото: ПАИ
  • Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта
    Фото: ПАИ
  • Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта
    Фото: ПАИ
  • Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта
    Фото: ПАИ
  • Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта
    Фото: ПАИ

В центре занимаются 270 обучающихся от семи до 17 лет. Всего здесь работают 12 педагогов. «12 человек уехали на сборы. Готовимся сейчас к первенству России по футзалу. 21 сентября туда поедем, ребята 12-13 лет. Когда подрастут, тогда будут играть и в большой футбол. А пока, чтобы они получили разряды и получили удовольствие, то играют в футзал», – рассказал директор центра Константин Албегов.

Спикер областного Собрания напомнил, что государство предоставляет эффективные инструменты поддержки тем, кто развивает спортивный образ жизни у детей.

«Сейчас есть много возможностей, есть хорошие инструменты, когда можно реализовывать важные проекты. С учётом того, что здесь такое количество детей, можно войти в национальные проекты. Это одна из задач, которую нужно будет совместно решать. Михаил Юрьевич [Ведерников, губернатор Псковской области. – ПАИ] вас поддержит. От вас – главное идея. Надо заявку защищать, и чтобы в ближайшее время было финансирование», – отметил Александр Котов. Не в каждом районе есть такие возможности для развития футбола. Надо совершенствоваться и не приводить их к упадку, считает председатель областного Собрания.

От имени губернатора Михаила Ведерникова вице-губернатор Ольга Тимофеева передала центру новые футбольные мячи.

«Глава региона передал вам слова благодарности за вашу работу. И мы, конечно, с особым удовольствием хотим вручить вам инвентарь, который вы просили. Пусть спортсмены достигают новых побед!» – сказала она, обращаясь к Константину Албегову и его коллегам.

Добавим, комитет по спорту Псковской области оказывает содействие центру «Дубно» в сборе и оформлении документов на государственную аккредитацию региональной федерации по футзалу для получения возможности претендовать на региональную субсидию в 2025 году.

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