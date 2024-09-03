Опыт Псковской области в сфере трудоустройства и профориентации молодёжи презентовали на форуме в Красноярском крае
Опыт Псковской области в сфере трудоустройства и профориентации молодёжи презентовали на форуме ТИМ «Бирюса», сообщили ПАИ в региональном комитете по труду и занятости.
С 27 августа по 1 сентября в Красноярском крае прошла смена «Мы профессионалы», которая собрала 600 молодых людей из 42 регионов России. Сотрудники 39 корпораций, специалисты по кадрам и работники службы занятости собрались для обмена лучшими карьерными практиками.
Руководитель Молодёжного кадрового центра Псковской области Максим Ермолин выступил экспертом на площадке «Новые смыслы молодёжной занятости: движение к общим целям» и рассказал о деятельности МКЦ, инструментах и механизмах по привлечению партнёров и повышению качества и узнаваемости системы «Работа России».
Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на Великой китайской стене
Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области провёл заседание перед стартом голосования