Написать IT-диктант приглашают жителей Псковской области

18:43, 03 сентября 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают оценить свой знания в сфере информационных технологий, написав Всероссийский IT-диктант, который пройдёт 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Диктант по информационным технологиям пройдёт во всех регионах России. Событие приурочено к Дню программиста, который отмечается в России ежегодно в 256-й день года.

Организатором IT-диктанта выступает департамент информатизации Тюменской области. Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Тестирование будет проходить для нескольких категорий: для школьников младших классов, стандартное и для продвинутых пользователей.