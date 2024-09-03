Занятие для псковских огнеборцев провёл российский учёный в области пожаротушения Владимир Теребнев

19:01, 03 сентября 2024, ПАИ

Российский учёный в области пожаротушения, автор многочисленных изданий о тактике тушения пожаров и организации газодымозащитной службы, профессор кафедры пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки Академии ГПС МЧС России Владимир Теребнев провёл занятие для огнеборцев ГУ МЧС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Темой встречи специалистов стало обсуждение подходов к тактике тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в объектах хранения и переработки легковоспламеняющихся жидкостей.

Спикер обсудил с пожарными актуальные вопросы, касающиеся ликвидации происшествий на сложных технических объектах, а также поделился имеющимися знаниями о передовых практиках в этой области. «Встреча подарила псковским огнеборцам уникальную возможность почерпнуть множество полезной информации при общении с выдающимся деятелем в сфере пожарной тактики и службы», – отметили в псковском чрезвычайном ведомстве.