Занятие для псковских огнеборцев провёл российский учёный в области пожаротушения Владимир Теребнев
Российский учёный в области пожаротушения, автор многочисленных изданий о тактике тушения пожаров и организации газодымозащитной службы, профессор кафедры пожарно-строевой и газодымозащитной подготовки Академии ГПС МЧС России Владимир Теребнев провёл занятие для огнеборцев ГУ МЧС России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
Темой встречи специалистов стало обсуждение подходов к тактике тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в объектах хранения и переработки легковоспламеняющихся жидкостей.
Спикер обсудил с пожарными актуальные вопросы, касающиеся ликвидации происшествий на сложных технических объектах, а также поделился имеющимися знаниями о передовых практиках в этой области. «Встреча подарила псковским огнеборцам уникальную возможность почерпнуть множество полезной информации при общении с выдающимся деятелем в сфере пожарной тактики и службы», – отметили в псковском чрезвычайном ведомстве.
Занятие для псковских огнеборцев провёл российский учёный в области пожаротушения Владимир Теребнев
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