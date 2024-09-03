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Общество

В Псковской области стартовал региональный социальный марафон «Трезвость – выбор сильных!»

В Псковской области стартовал региональный социальный марафон «Трезвость – выбор сильных!». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Цель марафона – содействие укреплению здоровья населения, профилактика алкоголизации в подростково-молодёжной среде и популяризация трезвого образа жизни. В рамках марафона специалисты учреждений межведомственного взаимодействия региона проведут ряд мероприятий, в частности круглые столы, обучающие семинары, встречи со студентами и школьниками.

Первое такое мероприятие состоялось сегодня на базе Псковской районной библиотеки, где прошёл обучающий семинар на тему «Профилактика алкоголизации и популяризация здорового жизненного стиля среди подростков и молодёжи Псковского района», в котором приняли участие работники центра культуры и заместитель директора тямшанской гимназии.

Заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Гайдук подробно рассказала собравшимся о причинах употребления алкогольной продукции, причинах алкоголизации и её последствиях. Также Ирина Гайдук предложила собравшимся методические рекомендации по проведению мероприятий среди подростков и молодёжи, посвящённых Всероссийскому дню трезвости.

Читайте также новости регионального комитета по здравоохранению в телеграм-канале.

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