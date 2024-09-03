Автомобиль сгорел в деревне Чёрная Грязь Себежского района
Возгорание автомобиля Niva Chevrolet произошло в деревне Чёрная Грязь в Себежском районе Псковской области сегодня, 3 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в багажном отсеке.
Пострадавших нет. На месте работали бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Владелец транспортного средства устанавливается. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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