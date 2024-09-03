Автомобиль сгорел в деревне Чёрная Грязь Себежского района

19:22, 03 сентября 2024, ПАИ

Возгорание автомобиля Niva Chevrolet произошло в деревне Чёрная Грязь в Себежском районе Псковской области сегодня, 3 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в багажном отсеке.

Пострадавших нет. На месте работали бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Владелец транспортного средства устанавливается. Обстоятельства произошедшего выясняются.