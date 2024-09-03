Посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом митинг прошёл в центре Острова
Сотрудники центра культуры «Юбилейный», представители центра добровольчества и неравнодушные островичи приняли участие во всероссийской акции «Голубь мира», посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Митинг в память жертв теракта в Беслане в сентябре 2004 года прошёл в парке Победы города Острова сегодня, 3 сентября. Об этом пишет районная газета «Островские вести».
В рамках памятной даты ведущий рассказал присутствующим о трагических событиях, произошедших в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе № 1 города Беслана Республики Северная Осетия – Алания погибло 334 человека, в большинстве дети.
В память о жертвах трагедии в Беслане островичи зажгли свечи, которые расставили в форме числа «334».
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