Свой 98-й день рождения отметила жительница Гдова, ветеран войны Раиса Муравина
Жительница Гдова, ветеран войны Раиса Муравина отметила 98-й день рождения сегодня, 3 сентября. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».
«Обычно юбилярша сама всегда становилась почётным гостем городских и районных мероприятий, а в этот раз принимала гостей дома. С букетами, подарками и тёплыми пожеланиями сегодня посещают ветерана войны многие. Среди них – председатель районного Совета ветеранов Вера Кабанова, представитель пограничных органов Андрей Гаврилов, многочисленная родные, соседи и друзья. О горькой судьбе этой женщины регулярно пишет районная газета. Но в этот праздничный день говорили о радостном, светлом и желали юбилярше оптимизма, радости и крепкого здоровья», – пишет газета.
Принимая поздравления и благодаря гостей, Раиса Муравина пожелала мирного неба над головой во все времена.
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