Профессор Игорь Плохов передал в дар псковской библиотеке книгу своих стихов и песен

21:26, 03 сентября 2024, ПАИ

Профессор Игорь Плохов подарил Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова книгу своих стихов и песен. Об этом ПАИ сообщили в учреждении культуры.

Книга вышла в Пскове в 2024 году. Её сверстал и оформил сам автор. Избранные стихи и песни Игоря Плохова с трудом уместились на трёхстах страницах. Переданная книга с дарственной надписью является знаком уважения и дружбы, которая с главной библиотекой региона длится не первый год.

«Игорь Плохов – человек известный во всех отношениях. Студенты Псковского государственного университета знают его как преподавателя, автора научных открытий и изобретений. Сотрудники и читатели библиотеки имени Курбатова знакомы с творческими встречами с его участием и фестивалем «Изборская крепость», а поклонники авторской музыки – с его стихами и песнями, которые Игорь Владимирович собрал в юбилейном сборнике. Их тематика разная, но одинаково цепляющая каждого из читателей», – отметили в библиотеке.

Отметим, Игорь Плохов будет вести для читателей научный лекторий «НеобыЧайная наука». Первый научно-познавательный семинар в рамках этого проекта состоится уже 11 сентября и будет называться «Наука в лицах: российские учёные и их открытия». Игорь Плохов станет содокладчиком кандидата физико-математических наук Александра Цветкова.