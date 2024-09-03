Посвящённую Дню памяти жертв терроризма акцию «Мы помним» провели в Пыталово

22:02, 03 сентября 2024, ПАИ

В сквере 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков специалисты Молодёжного центра провели памятную акцию, посвящённую Дню памяти жертв терроризма «Мы помним» сегодня, 3 сентября. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

В мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД России по Пыталовскому району, депутаты Собрания депутатов Пыталовского МО, члены отрядов юных пограничников и «Юнармии», «Движения Первых», студенты Пыталовского филиала ОМК, обучающиеся центра специального образования № 2 и жители города.

В этот день 20 лет назад произошёл террористический акт в школе Беслана Республики Северная Осетия – Алания, унёсший жизни 334 человек, большинством из которых были дети.

Присутствующие почтили память жертв минутой молчания, зажгли свечи, а также выпустили в небо белые шары, символизирующие души погибших.