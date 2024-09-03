Новый учебно-методический комплекс «Псковский край. Непокорённые» презентовали историки ПсковГУ

22:22, 03 сентября 2024, ПАИ

Коллектив исторического факультета ПсковГУ представил новый учебно-методический комплекс «Псковский край. Непокорённые», издание которого приурочено к 80-летию освобождения Псковской области. Презентация прошла в рамках международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», которая стартовала сегодня на площадке вуза. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Учебно-методический комплекс на протяжении двух лет готовился усилиями коллектива кафедры отечественной и всеобщей истории с привлечением и активным включением в работу магистрантов исторического факультета, которые проходили своё обучение по программе социально-исторического образования.

Издание, посвящённое истории Псковской области в годы нацистской оккупации, представляет собой учебное пособие, хрестоматию, рабочую тетрадь и книгу для учителя, которые являются логическим продолжением образовательного модуля по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи «Великая Отечественная война: без срока давности», а также регионального компонента «Дальний Восток во Второй мировой войне: без срока давности», который разработал коллектив учёных ПсковГУ в 2020–2021 годах.

В состав пособия входят следующие темы: «Изучение темы нацистского геноцида в Псковском крае историками и краеведами», «Источники о преступлениях против мирного населения в период нацистской оккупации Псковского края», «Псковский край в предвоенные годы: 1939–1941 годы», «Псковский край в период нацистской оккупации: 1941–1944 годы», «Геноцид населения районов Псковского края в период нацистской оккупации», «Судебные процессы над нацистами и их пособниками, совершившими преступления на территории Псковского края».

По словам директора Института гуманитарных наук и языковой коммуникации Людмилы Алиевой, хрестоматия вслед за структурой основного учебного пособия содержит источники. Рабочая тетрадь содержит задания к названным модулям. Что касается книги для учителя, то она содержит материалы, которые предназначены для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников по материалам проекта «Без срока давности».

В настоящее время книга уже подготовлена к выходу в свет.