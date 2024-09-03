Юнармейцы провели акцию «Свеча памяти» в Опочке

23:44, 03 сентября 2024, ПАИ

Юнармейцы Опочецкого района провели акцию «Свеча памяти» в парке Победы в Опочке сегодня, 3 сентября. Акция приурочена к трагическим событиям, произошедшим в период с 1 по 3 сентября 2004 года в городе Беслане. Мероприятие провели в память о тысячах соотечественников, погибших от рук террористов в этом и других терактах, а также о сотрудниках силовых структур, погибших при предотвращении терактов и спасении заложников. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Школьники вспомнили трагические события и зажгли свечи в память о погибших во время террористического акта.

20 лет назад в течение 57 часов (2,5 дня) террористы удерживали в здании школы Беслана более 1 100 заложников (преимущественно детей, в том числе и дошкольников) в тяжелейших условиях. Трагические события сентября 2004 года унесли жизни 334 человек, 783 были ранены.