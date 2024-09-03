Наталья Фёдорова оценила результаты ремонта в детском саду «Берёзка» в Серёдке

23:37, 03 сентября 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова в ходе рабочей поездки в село Серёдка осмотрела результаты проведения ремонтных работ и готовность детского сада «Берёзка» к новому учебному году. Сад посещает 58 воспитанников, он является филиалом Серёдкинской средней общеобразовательной школы, сообщила глава муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе визита с заведующей образовательного учреждения Елизаветой Петровой обсудили актуальные вопросы, ключевой из них – разработка проектно-сметной документации на следующий этап ремонта здания – фасада и отмостки. Поблагодарила руководителей и сотрудников учреждения за высокий уровень хозяйственной деятельности», – отметила Наталья Фёдорова.

В 2024 году из районного бюджета, в том числе в рамках двух программ безопасности в образовательных учреждениях, выделены более одного миллиона рублей на обустройство ограждения территории данного детского сада, проведение ремонта кладовой пищеблока, замену дверей и ремонт крыльца садика.