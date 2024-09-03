День Агафона Огуменника отмечают сегодня

07:56, 04 сентября 2024, ПАИ

День мученика Агафоника Никомидийского отмечают сегодня, 4 сентября, сообщает сalend.ru.

В этот день, по поверью, леший приходил на гумно, чтобы поиграть с соломой, поэтому хозяева ходили караулить свои запасы. Принято было надевать тулуп наизнанку, голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу. Этой кочергой чертили круг и садились вокруг него. Считалось, что так леший не сможет подойти к гумну.

Помимо этого, в этот день судили о погоде – если на Агафона день был ясным, то солнечная погода должна была быть ещё четыре недели.