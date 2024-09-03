Проверка системы оповещения началась в Псковской области
Проверка системы оповещения началась в Псковской области сегодня, 4 сентября, в 8:00.
В 8:00 – региональный уровень (РАСЦО запущена с основного и резервного пунктов управления) и в 8:10 – муниципальный уровень (МСО будут запущены во всех районах области из ЕДДС).
Во время проверки будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании проверки будет передано речевое сообщение «техническая проверка».
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