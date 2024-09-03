Проверка системы оповещения началась в Псковской области

08:00, 04 сентября 2024, ПАИ

Проверка системы оповещения началась в Псковской области сегодня, 4 сентября, в 8:00.

В 8:00 – региональный уровень (РАСЦО запущена с основного и резервного пунктов управления) и в 8:10 – муниципальный уровень (МСО будут запущены во всех районах области из ЕДДС).

Во время проверки будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании проверки будет передано речевое сообщение «техническая проверка».