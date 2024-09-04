Объявлены победители городской спартакиады «Школьные игры»

08:37, 04 сентября 2024, ПАИ

Объявлены победители городской спартакиады «Школьные игры» в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина







Первое место занял Многопрофильный правовой лицей № 8, второе – Естественно-математический лицей № 20, третье – Погранично-таможенно-правовой лицей № 22.

Победителям вручили грамоты, кубки, а также в качестве подарков шведские стенки, скакалки, мячи, оборудование для ГТО, занятий волейболом и теннисом. Инвентарь уже поступил в школы и будет использоваться на уроках физкультуры, отметил Борис Елкин.