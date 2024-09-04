Объявлены победители городской спартакиады «Школьные игры»
Объявлены победители городской спартакиады «Школьные игры» в Пскове, сообщил в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин.
-
Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
-
Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
-
Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
-
Фото: Telegram-канал Бориса Елкина
Первое место занял Многопрофильный правовой лицей № 8, второе – Естественно-математический лицей № 20, третье – Погранично-таможенно-правовой лицей № 22.
Победителям вручили грамоты, кубки, а также в качестве подарков шведские стенки, скакалки, мячи, оборудование для ГТО, занятий волейболом и теннисом. Инвентарь уже поступил в школы и будет использоваться на уроках физкультуры, отметил Борис Елкин.
Чемпион мира по зимнему плаванию развернул флаг Псковской области на Великой Китайской стене
Центр внешкольной работы «Дубно» в Гдовском районе может стать участником нацпроекта
Спортсмен из Псковской области примет участие в чемпионате России по стрельбе из лука