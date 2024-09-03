О своём отношении к ЕГЭ рассказали псковичи

08:53, 04 сентября 2024, ПАИ

Псковичи старшего поколения, имеющие высшее образование, поддерживают систему вступительных экзаменов в вузах, а молодое поколение – ЕГЭ, следует из данных опроса SuperJob.

49% выпускников вуза, поступивших по результатам ЕГЭ, считают, что это облегчило их поступление. Каждый пятый говорит, что поступление по ЕГЭ помешало ему.

28% поступивших в вузы по результатам вступительных экзаменов считают, что по ЕГЭ поступить легче. Старую систему поступления по результатам вступительных экзаменов считают более простой и понятной четверо из десяти псковичей, поступавших в вузы именно так.

26% псковичей относятся к ЕГЭ положительно, 61% – отрицательно. Причём женщины, имеющие детей, лояльнее относятся к системе ЕГЭ, чем мужчины, поскольку, по их мнению, разбираются в том, какие возможности открывает сдача ЕГЭ для их ребёнка. Больше всего сторонников ЕГЭ среди людей до 24 лет, которые не знают других форм аттестаций.