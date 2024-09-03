Провайдеры, ускоряющие Youtube, могут лишиться лицензии

09:18, 04 сентября 2024, ПАИ

Интернет-провайдеры, применяющие технологии обхода ограничений доступа к сайтам, включая Youtube, вопреки требованиям регулятора, могут лишиться лицензии. Такие предупреждения содержатся в письмах Роскомнадзора, пишет Forbes.

Ранее главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, направил операторам связи письмо с призывом не использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика, об этом сообщал «Коммерсант».

Через несколько дней Роскомнадзор (РКН) отметил, что эти распоряжения необходимо исполнять незамедлительно. В противном случае операторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 13.45 КоАП. В частности, письма с такими требованиями были направлены в письмах территориальных управлений Роскомнадзора по СЗФО, по Республике Дагестан и Рязанской области.

Последние письма РКН, очевидно, связаны с ситуацией вокруг YouTube, хотя в письмах название видеохостинга не фигурирует, полагают участники рынка и юристы, пишет Forbes.