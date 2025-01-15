Выдержки, настойчивости и терпения пожелал псковским следователям Михаил Ведерников

13:21, 15 января 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Следственного управления СК РФ по региону с Днём образования Следственного комитета России.

«Вы ежедневно выполняете нелёгкую, но столь важную для общества работу по расследованию самых сложных и резонансных преступлений, обеспечиваете защиту прав и законных интересов граждан. Благодарю вас за твёрдость и принципиальность, за верность долгу и своему призванию. Ваша работа – это вклад в наше безопасное и уверенное будущее», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников пожелал следователям «всегда следовать избранному пути», а также выдержки, настойчивости и терпения в решении каждодневных задач.