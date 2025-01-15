Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выдержки, настойчивости и терпения пожелал псковским следователям Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Следственного управления СК РФ по региону с Днём образования Следственного комитета России.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Вы ежедневно выполняете нелёгкую, но столь важную для общества работу по расследованию самых сложных и резонансных преступлений, обеспечиваете защиту прав и законных интересов граждан. Благодарю вас за твёрдость и принципиальность, за верность долгу и своему призванию. Ваша работа – это вклад в наше безопасное и уверенное будущее», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников пожелал следователям «всегда следовать избранному пути», а также выдержки, настойчивости и терпения в решении каждодневных задач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 января 2025

Сенатор Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Порховский округ
15 января 2025

Энергетики восстановили уже 4,5 тысячи километров ЛЭП в Псковской области
15 января 2025

Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
15 января 2025

Впечатлениями от съёмки в финальной игре года «Что? Где? Когда?» поделилась псковичка
15 января 2025

В АТОР назвали самый дорогой тур по России
15 января 2025

Два случая нарушения при вывозе домашних питомцев из Псковской области выявили в новогодние праздники
15 января 2025

О реализации нацпроекта «Кадры» в Псковской области рассказала Олеся Сергеева
15 января 2025

Псковские энергетики показали, как после сильных снегопадов пробираются к ЛЭП на технике МЧС. Видео

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...