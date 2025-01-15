В АТОР назвали самый дорогой тур по России

14:46, 15 января 2025, ПАИ

Самый дорогой тур по России обошёлся семье в 4,99 миллиона рублей – летняя турпоездка в Горный Алтай длилась две недели, пишет пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Семья в составе трёх человек забронировала пятизвёздочный отель вблизи Телецкого озера на 14 ночей, а перелёт туристы бронировали самостоятельно, уточнили в АТОРе.

Второе место по стоимости занял отдых в Сочи за 3,8 миллиона рублей. Семья из шести человек оформила перелёт и пятизвёздочный люкс с включёнными завтраками.

Тройку лидеров замкнул индивидуальный тур на Камчатку. Он обошёлся семье из пяти человек в 3,5 миллиона рублей за восемь дней с проживанием в премиальном отеле и экскурсионной программой.

Напомним, что самым дорогим проданным в прошлом году туром стал тур на Мальдивы за 59 миллионов рублей.