Псковские энергетики показали, как после сильных снегопадов пробираются к ЛЭП на технике МЧС. Видео

13:46, 15 января 2025, ПАИ

Энергетики в Псковской области пробираются к линиям электропередачи (ЛЭП) на технике МЧС, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

«После сильных снегопадов даже на технике МЧС мы не можем быстро пробраться к ЛЭП. Продолжаем восстанавливать сеть в Псковской области. Работаем круглосуточно», – отметили энергетики и поделились видеозаписью, которую снял старший мастер псковского филиала компании Александр Волков.

Напомним, что снежный циклон «Чарли» на днях обрушился на Псковскую область. Над восстановлением линий электропередачи работают не только местные бригады энергетиков, но и дополнительные бригады из соседних регионов.