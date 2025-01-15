Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские энергетики показали, как после сильных снегопадов пробираются к ЛЭП на технике МЧС. Видео

Энергетики в Псковской области пробираются к линиям электропередачи (ЛЭП) на технике МЧС, сообщили ПАИ в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

«После сильных снегопадов даже на технике МЧС мы не можем быстро пробраться к ЛЭП. Продолжаем восстанавливать сеть в Псковской области. Работаем круглосуточно», – отметили энергетики и поделились видеозаписью, которую снял старший мастер псковского филиала компании Александр Волков.

Напомним, что снежный циклон «Чарли» на днях обрушился на Псковскую область. Над восстановлением линий электропередачи работают не только местные бригады энергетиков, но и дополнительные бригады из соседних регионов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 января 2025

Сенатор Алексей Наумец с рабочим визитом посетил Порховский округ
15 января 2025

Энергетики восстановили уже 4,5 тысячи километров ЛЭП в Псковской области
15 января 2025

Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны
15 января 2025

Впечатлениями от съёмки в финальной игре года «Что? Где? Когда?» поделилась псковичка
15 января 2025

В АТОР назвали самый дорогой тур по России
15 января 2025

Два случая нарушения при вывозе домашних питомцев из Псковской области выявили в новогодние праздники
15 января 2025

О реализации нацпроекта «Кадры» в Псковской области рассказала Олеся Сергеева
15 января 2025

Псковские энергетики показали, как после сильных снегопадов пробираются к ЛЭП на технике МЧС. Видео

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...