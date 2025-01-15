Впечатлениями от съёмки в финальной игре года «Что? Где? Когда?» поделилась псковичка

15:30, 15 января 2025, ПАИ

Впечатлениями от съёмки в финальной игре года «Что? Где? Когда?» поделилась жительница посёлка Дедовичи Псковской области Наталья Антонова, пишет газета «Коммуна».

Команда Максима Поташева дала досрочный ответ на вопрос. «Конечно же, я очень расстроилась, когда знатоки, не раздумывая, практически моментально дали ответ на мой вопрос. Мне хотелось одержать победу не из-за весомого денежного вознаграждения. Хотелось ощутить ту самую бурю эмоций от интеллектуальной победы над знатоками», – подчеркнула Наталья Антонова.

Она почти десять лет участвует в известной интеллектуальной викторине, представляя команду телезрителей. Четыре вопроса жительницы Дедовичей были озвучены в прямом эфире, и на два из них знатоки ответить не смогли.

«Свой первый вопрос я отправила в 2016 году. Он сразу же попал в эфир, и я победила! О том, какая судьба ждёт вопрос, нам никто не рассказывает», – подчеркнула Наталья Антонова.

В октябре 2024 года женщине позвонили из Москвы, сообщив, что её вопрос отобран на финал года, а вскоре пригласили и в Москву на съёмки, рассказала дедовичанка.

«Сначала я думала, что это какая-то шутка. Не могла поверить в то, что окажусь за одним столом с моими кумирами, которых раньше видела с экрана телевизора», – вспоминает Наталья Антонова.

На съёмочной площадке царила исключительно дружелюбная атмосфера, подчеркнула она. «Нас приняли как старых друзей. Сотрудники телеканала знали каждого телезрителя по имени и отчеству, что очень приятно. Я не упустила возможности пообщаться лично с каждым знатоком! Мы с ними разговаривали, обнимались, делали фото на память», – рассказала Наталья Антонова.

На память каждому участнику-телезрителю подарили блокноты в точности как у знатоков, уточнила она. Кроме того, жительница Псковской области увезла с собой конверт с её вопросом, где свои автографы оставили магистры Максим Поташев и Андрей Козлов.

«Этот блокнот и конверт – мои реликвии. Теперь самые любимые моменты игры буду записывать именно в этот блокнот!» – заключила Наталья Антонова.

Напомним, что Наталья Антонова играла за команду телезрителей. Программа вышла в эфир на Первом канале 29 декабря.