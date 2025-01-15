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Впечатлениями от съёмки в финальной игре года «Что? Где? Когда?» поделилась псковичка

Впечатлениями от съёмки в финальной игре года «Что? Где? Когда?» поделилась жительница посёлка Дедовичи Псковской области Наталья Антонова, пишет газета «Коммуна».

Скриншот эфира на Первом канале

Команда Максима Поташева дала досрочный ответ на вопрос. «Конечно же, я очень расстроилась, когда знатоки, не раздумывая, практически моментально дали ответ на мой вопрос. Мне хотелось одержать победу не из-за весомого денежного вознаграждения. Хотелось ощутить ту самую бурю эмоций от интеллектуальной победы над знатоками», – подчеркнула Наталья Антонова.

Она почти десять лет участвует в известной интеллектуальной викторине, представляя команду телезрителей. Четыре вопроса жительницы Дедовичей были озвучены в прямом эфире, и на два из них знатоки ответить не смогли.

«Свой первый вопрос я отправила в 2016 году. Он сразу же попал в эфир, и я победила! О том, какая судьба ждёт вопрос, нам никто не рассказывает», – подчеркнула Наталья Антонова.

В октябре 2024 года женщине позвонили из Москвы, сообщив, что её вопрос отобран на финал года, а вскоре пригласили и в Москву на съёмки, рассказала дедовичанка.

«Сначала я думала, что это какая-то шутка. Не могла поверить в то, что окажусь за одним столом с моими кумирами, которых раньше видела с экрана телевизора», – вспоминает Наталья Антонова.

На съёмочной площадке царила исключительно дружелюбная атмосфера, подчеркнула она. «Нас приняли как старых друзей. Сотрудники телеканала знали каждого телезрителя по имени и отчеству, что очень приятно. Я не упустила возможности пообщаться лично с каждым знатоком! Мы с ними разговаривали, обнимались, делали фото на память», – рассказала Наталья Антонова.

На память каждому участнику-телезрителю подарили блокноты в точности как у знатоков, уточнила она. Кроме того, жительница Псковской области увезла с собой конверт с её вопросом, где свои автографы оставили магистры Максим Поташев и Андрей Козлов.

«Этот блокнот и конверт – мои реликвии. Теперь самые любимые моменты игры буду записывать именно в этот блокнот!» – заключила Наталья Антонова.

Напомним, что Наталья Антонова играла за команду телезрителей. Программа вышла в эфир на Первом канале 29 декабря.

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