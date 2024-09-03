Органный концерт «Океан Баха» состоится в Пскове 8 сентября
8 сентября в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органной музыки из цикла «Океан Баха». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
В концерте примет участие Юлия Глазкова, петербуржская органистка, обладатель премии за лучшее исполнение И. С. Баха Канадского международного конкурса органистов (2011), лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов.
В программе концерта прозвучат музыкальные произведения XVIII века немецкого композитора и органиста эпохи барокко «короля органа» Иоганна Себастьяна Баха.
Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.
Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.
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