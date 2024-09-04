На краеведческую прогулку по мостам через Пскову приглашают псковичей

10:09, 04 сентября 2024, ПАИ

14 сентября Псковский городской молодёжный центр приглашает на краеведческую прогулку по мостам через Пскову. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участники узнают историю города, посетят любятовский храм. Всего нужно будет пройти 20 км. По пути запланирован привал, поэтому можно взять с собой перекус, а также позаботиться об удобной одежде и обуви по погоде.

Старт группы в 10:00 от Никольского храма в Любятово. Чтобы присоединиться к прогулке, необходимо написать в сообщения сообщества Духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова: https://vk.com/duxovno.