Доступ к четырём личным кабинетам псковичей на «Госуслугах» получили мошенники за сутки

10:36, 04 сентября 2024, ПАИ

Ещё четверо жителей Пскова за сутки лишились доступа к личным кабинетам на «Госуслугах» из-за действий мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 29-летней девушке неизвестный представился работником сотовой компании и предложил продлить срок действия SIM-карты. 62-летнему мужчине и 59-летней женщине лжеработник Пенсионного фонда предложил пересчитать пенсию. 67-летнему пенсионеру злоумышленники звонили под предлогом прохождения диспансеризации и представлялись медработниками.

Все потерпевшие в ходе разговора предоставили свои персональные данные, а после – коды доступа из поступивших SMS-сообщений. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 272 УК РФ.