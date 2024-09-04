Пострадавшие на производстве псковичи получили новые автомобили

11:20, 04 сентября 2024, ПАИ

Ключи от новых автомобилей в спецкомплектации передали жителям Псковской области, которые пострадали на производстве в результате несчастного случая, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Жителю Новосокольнического района Юрию Смирнову в торжественной обстановке вручили ключи от новой «Лады Гранты». 24 года назад он получил травму на производстве и стал участником программы реабилитации. В рамках программы пострадавшему на семь лет выдаётся автомобиль в спецкомплектации, который оборудован под физические возможности конкретного человека.

«В 2022 году я стал участником программы. После мне выделили деньги на средства реабилитации. И спецтранспорт нам выдают. Государство заботится о нас», – прокомментировал Юрий Смирнов.

Помимо этого, ключи от новых автомобилей от отделения Социального фонда России по Псковской области получили ещё четыре человека – по одному из Новосокольнического и Себежского районов и два из Великих Лук. Перед этим претенденты прошли медико-социальную экспертизу, которая подтвердила необходимость спецтранспорта и отсутствие противопоказаний к вождению.

«Для людей это важно, потому что они должны быть адаптированы к жизни. Автомобили дают возможность передвигаться, быть в обществе, ездить к знакомым, друзьям, в магазины», – отметила управляющая региональным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова.

Напомним, что программа действует с 2000 года. Автомобили в рамках программы выдают каждый год. Порядка 50 ключей от спецавтомобилей уже выдало отделение Социального фонда России по Псковской области.